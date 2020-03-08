Власти Венгрии отменили церемонию 15 марта в Будапеште по случаю Дня начала революции и освободительной борьбы 1848–1849 годов из-за распространения коронавируса.
Правительство приняло решение принять рекомендацию оперативного штаба и отменить празднование 15 марта у Национального музея из соображений безопасности, — говорится в заявлении властей.
По состоянию на воскресенье, 8 марта, коронавирусом заболели более 106 тысяч человек, умерли — 3,5 тысячи, выздоровели — почти 60 тысяч.
Как ранее писал NEWS.ru, венгерские врачи зафиксировали первые два случая заражения новым коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
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