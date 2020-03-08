https://static.news.ru/photo/4dc40bb6-6102-11ea-a22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Венгрии отменили церемонию 15 марта в Будапеште по случаю Дня начала революции и освободительной борьбы 1848–1849 годов из-за распространения коронавируса.

Правительство приняло решение принять рекомендацию оперативного штаба и отменить празднование 15 марта у Национального музея из соображений безопасности, — говорится в заявлении властей.

По состоянию на воскресенье, 8 марта, коронавирусом заболели более 106 тысяч человек, умерли — 3,5 тысячи, выздоровели — почти 60 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, венгерские врачи зафиксировали первые два случая заражения новым коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.