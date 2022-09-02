Генеральный секретарь Федерации социальных служб Брюсселя Селин Ньювенхейс заявила, что городские поставщики ожидают, что 80% брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов за энергию. Она добавила, что рост цен на электроэнергию оказал сильное давление на социальные службы. Эксперт отметила, что в стране растет общественное недовольство, сообщает RTBF.
Опасность заключается в том, что у нас растет общественное недовольство, которое встречается с усталостью социальных работников, — рассказала Ньювенхейс.
В Бельгии стоимость мегаватт-часа достигала отметки в 700 евро.
Австрийские власти задумались над отменой антироссийских санкций из-за резкого повышения стоимости жизни в стране, написало ранее издание Die Welt. Отмечается, что австрийцы в большинстве отказываются от поддержки санкционного режима в отношении Москвы. Журналисты подчеркнули, что зимой это явление может усилиться.
По информации издания, 40% населения выступает против ограничительной политики Запада. Автор материала добавляет, что в Австрии растет популярность правонациональной «Партии свободы», которая выступает за сохранение контактов с Россией.