В Брюсселе заявили о трудности с оплатой счетов за энергию у 80% семей

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Генеральный секретарь Федерации социальных служб Брюсселя Селин Ньювенхейс заявила, что городские поставщики ожидают, что 80% брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов за энергию. Она добавила, что рост цен на электроэнергию оказал сильное давление на социальные службы. Эксперт отметила, что в стране растет общественное недовольство, сообщает RTBF.

Опасность заключается в том, что у нас растет общественное недовольство, которое встречается с усталостью социальных работников, — рассказала Ньювенхейс.

В Бельгии стоимость мегаватт-часа достигала отметки в 700 евро.

Австрийские власти задумались над отменой антироссийских санкций из-за резкого повышения стоимости жизни в стране, написало ранее издание Die Welt. Отмечается, что австрийцы в большинстве отказываются от поддержки санкционного режима в отношении Москвы. Журналисты подчеркнули, что зимой это явление может усилиться.

По информации издания, 40% населения выступает против ограничительной политики Запада. Автор материала добавляет, что в Австрии растет популярность правонациональной «Партии свободы», которая выступает за сохранение контактов с Россией.