В Брюсселе установили личность террориста на скутере СМИ: брюссельский террорист оказался гражданином Туниса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правоохранители установили личность террориста, застрелившего троих человек во время футбольного матча в Брюсселе, сообщило Sudinfo. Убийцей оказался 45-летний мигрант из Туниса.

Мужчину, скрывшегося на скутере, еще не задержали, но в его доме уже прошли обыски. Полиция проводит рейд в районе Схарбек, где жил террорист. Утверждается, что преступник был знаком правоохранителям из-за своих радикальных взглядов на исламизм.

После начала стрельбы болельщиков несколько часов не выпускали со стадиона короля Бодуэна, где проходила игра между Бельгией и Швецией. Только недавно им разрешили уйти.

Ранее мужчина открыл стрельбу на улице в Брюсселе, первыми жертвами стали два шведских футбольных фаната, чуть позже он убил еще одного мужчину. В местных СМИ предположили, что причиной немотивированной агрессии стало спортивное состязание и наплыв иностранных гостей в город. По неподтвержденной информации других СМИ, во время стрельбы стрелявший выкрикивал: «Аллаху Акбар».

Мужчина продолжает передвигаться по городу на мопеде, власти Бельгии объявили максимальный уровень террористической опасности. Очевидцы засняли видео с места событий. На кадрах видно, как человек в ярко-оранжевой куртке стреляет по людям.