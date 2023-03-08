В Брюсселе неизвестные пригрозили взорвать метро LeSoir: Еврокомиссия получила письмо с угрозой устроить теракт в метро Брюсселя

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция в метро Брюсселя

Европейская комиссия получила анонимное письмо с угрозой устроить теракт в метро Брюсселя, сообщает бельгийское издание LeSoir. Отмечается, что в письме также пригрозили «ликвидацией ЛГБТ, глав государств и правительств стран ЕС». При этом каких-либо взрывных устройств в метро не нашли.

ЕК поздно вечером во вторник сообщила о получении письма на русском языке с угрозами взрыва в метро 8 марта. Власти восприняли угрозу очень серьезно, хотя она и выглядела не очень правдоподобно, — говорится в сообщении.

В конце февраля житель Тихорецка в Краснодарском крае позвонил в полицию и заявил о бомбе в здании местного вокзала. Отмечалось, что мужчина пошел на этот шаг в надежде на то, что его покормят в отделении ОВД. В публикации говорится, что после этого инцидента мужчину отправили в колонию.

Ранее во Владивостоке мужчина не успевал попрощаться с уезжающей девушкой из-за сотрудников безопасности и из мести сообщил о минировании перрона железнодорожного вокзала. Он подчеркнул, что хотел проводить любимую девушку, но сотрудники безопасности обязали его зайти на перрон по установленному маршруту через рамку металлодетектора.