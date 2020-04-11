В Брюсселе начались беспорядки после смерти преследуемого полицией юноши

https://static.news.ru/photo/815977ec-7c12-11ea-809e-fa163e074e61_660.jpg Фото: demorgen.be

Беспорядки вспыхнули 11 апреля в брюссельской коммуне Андерлехт. Жители вышли на улицы, чтобы протестовать против гибели накануне вечером молодого человека в ходе преследования полицейского патруля.

По данным бельгийских СМИ, в районе, где собрались пикетчики, развёрнуты значительные силы полиции. На место прибыл водомёт для разгона демонстрантов, за ситуацией также наблюдает полицейский вертолёт. Местная молодёжь вступила в прямые столкновения с полицейскими, забрасывает их камнями. Пострадали многие припаркованные на улицах автомобили, разрушено городское оформление.

Как уточняет «Интерфакс», вечером 10 апреля два молодых человека разъезжали на скутерах в центре коммуны в нарушение режима ограничения передвижений в условиях эпидемии коронавируса и привлекли внимание полицейского патруля, решившего проверить их документы. Один из них попытался скрыться. Патруль стал его преследовать. Одна из патрульных машин направилась ему навстречу. Водитель скутера, обгоняя грузовик, за которым ехал, врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля и погиб на месте.

Ранее NEWS.ru писал, что работники афинской больницы «Эвангелисмос», проводившие протестную акцию во Всемирный день здоровья, прогнали со своего митинга правоохранителей. Полицейские пытались разогнать толпу врачей и медсестёр, собравшихся во дворе медучреждения, так как в Греции из-за пандемии коронавируса запрещены массовые собрания. Медицинский персонал освистал их и вынудил удалиться

На протестную акцию доктора вышли с плакатами, призвав предоставить им средства индивидуальной защиты и изменить карантинные правила для коллег. Заражённые COVID-19 врачи в Греции проходят семидневную изоляцию, в отличие от обычных граждан, которые изолируются на две недели.