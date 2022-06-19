В Брюсселе аэропорт отменил все вылеты из-за забастовок

Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аэропорт Брюсселя отменил вылеты из-за забастовок и акций протеста, которые организовал профсоюз. Воздушная гавань будет работать только на приём самолётов, об этом говорится в сообщении аэропорта, которое приводит РИА Новости.

В связи с объявленной национальной манифестацией и забастовкой значительной части сотрудников безопасности в понедельник, 20 июня, не будут выполняться пассажирские рейсы из аэропорта Брюсселя, — сказано в сообщении.

Работники аэропорта призвали пассажиров не приезжать в аэропорт и перенести вылеты на более поздний срок. Отмечается, что все прибывающие рейсы и рейсы грузовых самолётов сохраняются.

Забастовки связаны с ростом цен и снижением покупательной способности граждан страны. Профсоюзы выводят на забастовки десятки тысяч сторонников. Также ожидаются перебои с движением транспорта в столице Бельгии и других регионах.

Ранее протестный марш устроили десятки тысяч человек в Лондоне против наступившего экономического кризиса. Участники акции требовали от правительства Бориса Джонсона принять более решительные меры для решения проблем населения.