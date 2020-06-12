В британском МИД заявили, что МУС не должен опасаться санкций

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Международный уголовный суд (МУС) должен иметь возможность работать независимо, не опасаясь санкций.
Об этом он заявил в связи с тем, что президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся рестрикций в отношении сотрудников МУС. По словам Рааба, Лондон продолжит поддерживать «положительные реформы суда», которые направлены на повышение эффективности его работы.
Сотрудники МУС должны иметь возможность выполнять свои обязанности независимо и беспристрастно, а также не должны находиться под страхом санкций, — сказал он.
Он также подчеркнул, что Великобритания поддерживает МУС в борьбе с безнаказанностью при принятии решений по международным преступлениям,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп издал указ, который позволит США вводить санкции против членов Международного уголовного суда (МУС). Решение Трампа раскритиковали американские юристы и правозащитники, заметив, что оно ставит США в один ряд с диктаторскими режимами.
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