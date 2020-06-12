В британском МИД заявили, что МУС не должен опасаться санкций

https://static.news.ru/photo/b6ac1a54-ad8a-11ea-8846-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Международный уголовный суд (МУС) должен иметь возможность работать независимо, не опасаясь санкций.

Об этом он заявил в связи с тем, что президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся рестрикций в отношении сотрудников МУС. По словам Рааба, Лондон продолжит поддерживать «положительные реформы суда», которые направлены на повышение эффективности его работы.

Сотрудники МУС должны иметь возможность выполнять свои обязанности независимо и беспристрастно, а также не должны находиться под страхом санкций, — сказал он.

Он также подчеркнул, что Великобритания поддерживает МУС в борьбе с безнаказанностью при принятии решений по международным преступлениям, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп издал указ, который позволит США вводить санкции против членов Международного уголовного суда (МУС). Решение Трампа раскритиковали американские юристы и правозащитники, заметив, что оно ставит США в один ряд с диктаторскими режимами.