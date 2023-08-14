В британской армии возникли проблемы с обеспечением кибербезопасности Холройд: армия Британии имеет трудности с набором экспертов по кибербезопасности

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Армия Великобритании в настоящее время испытывает трудности с привлечением на работу экспертов в области кибербезопасности, заявил в интервью газете The Daily Telegraph топ-менеджер аутсорсинговой компании Capita Ричард Холройд. Он занимается подбором кадров для Сухопутных войск Великобритании. По его словам, причиной является высокая конкуренция с частными компаниями.

Вы зовете людей стать киберспециалистами в вооруженных силах, но затем приходят [американская оборонная компания] Raytheon или [телекоммуникационная компания] BT. В этих сферах получается конкуренция, — сказал эксперт.

По словам Холройда, его компания в текущем году выполнит план по рекрутированию только на 80%. При этом он не стал уточнять, сколько конкретно специалистов по кибербезопасности предполагалось пригласить на военную службу. Эксперт отметил, что надежды на серьезный рост интереса к военной карьере после начала СВО не реализовались. Он добавил, что также армия Великобритании испытывает недостаток в поварах и водителях бензовозов.

При этом в британском Минобороны заявили, что вооруженные силы по-прежнему «остаются крайне привлекательным работодателем». Там отметили, что все дефицитные позиции они намерены закрыть в ближайшие годы. Речь идет в том числе о кибербезопасности.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Великобритании находятся в плачевном состоянии, поэтому Соединенное Королевство стало обузой для НАТО. Военные возможности Британии сейчас не соответствуют ее статусу и положению, сказал он.