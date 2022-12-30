Times: РФ в начале 2000-х предупреждала, что расширение НАТО будет ошибкой Times: Минобороны РФ в начале 2000-х предупреждало, что расширение НАТО будет ошибкой

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Бывший глава Минобороны РФ Игорь Сергеев (занимал пост с 1997-го по 2001-й год) еще в начале 2000-х предупредил коллег из НАТО, что дальнейшее расширение Альянса станет крупной политической ошибкой, пишет Times со ссылкой на засекреченные документы, опубликованные британским нацархивом в Кью. Сергеев тогда сообщил о «соответствующих шагах» Москвы, которые будут приняты в случае угрозы расширения блока.

Но министр обороны России Игорь Сергеев заявил своим коллегам из НАТО, что дальнейшее расширение (альянса. — NEWS.ru) было бы крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва «предпримет соответствующие шаги», — сказано в тексте статьи.

По данным газеты, президент РФ Владимир Путин в 2001 году сообщил действующему на тот момент премьер-министру Великобритании Тони Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником военно-политического блока. Тогда Блэр посетил Москву.

Ранее председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп сообщил, что спикеры парламентов Финляндии и Швеции в январе приедут в Турцию для обсуждения вопросов, связанных с их членством в НАТО. Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм дали Анкаре ряд обещаний, а турецкая сторона следит за их выполнением.

До этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что НАТО рискует столкнуться со сложностями, если Хельсинки и Стокгольм не смогут присоединяться к Альянсу одновременно. Провозглашенная НАТО политика открытых дверей в настоящее время проходит испытание, отметил он.