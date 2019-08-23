В Великобритании оборудуют все главные аэропорты страны до конца 2022 года 3D-сканерами для багажа, что позволит отменить запрет на провоз жидкостей в самолёте.
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По мнению британских властей, 3D-сканеры повысят уровень безопасности, ускорят проверку багажа и позволят отменить ограничения на поездки с жидкостями и ноутбуками.
Как ранее писал News.ru, с 19 августа в России вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля. На нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.