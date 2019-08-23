https://static.news.ru/photo/06121504-c703-11e9-bd05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

В Великобритании оборудуют все главные аэропорты страны до конца 2022 года 3D-сканерами для багажа, что позволит отменить запрет на провоз жидкостей в самолёте.

Как сообщает BBC , новое оборудование уже установлено в аэропорту Хитроу. Благодаря ему сотрудники службы безопасности могут более чётко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре.

По мнению британских властей, 3D-сканеры повысят уровень безопасности, ускорят проверку багажа и позволят отменить ограничения на поездки с жидкостями и ноутбуками.

Как ранее писал News.ru, с 19 августа в России вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля. На нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.