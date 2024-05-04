В Британии заявили об «унизительном ударе» по немецкой армии Express: утечка записей видеосовещаний стала унизительным ударом по армии ФРГ

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Утечка записей секретных видеосовещаний бундесвера стала унизительным провалом для немецкого командования, сообщает британская газета Express. В издании отметили, что доступ к материалам имели люди по всему миру.

Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в Сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру, — говорится в материале.

Уточняется, что брешь в безопасности была ликвидирована только вечером в пятницу, 3 мая. До тех пор тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией оставались в открытом доступе в течение нескольких месяцев.

Газета Die Zeit провела собственное расследование по ситуации. Журналисты выяснили, что информация о шести тысячах онлайн-совещаний сотрудников Минобороны ФРГ, которые проводились на платформе WebEx, находилась в свободном доступе в Сети. Любой человек мог найти расписание конференций, заявленные темы, имя организатора, но не записи переговоров, уточнили в издании.

Сотрудники издания смогли беспрепятственно добавиться в персональные комнаты многих членов министерства, в том числе инспектора немецких ВВС Инго Герхартца. Они не были защищены паролями.