В Британии отреагировали на слова Медведева о законных военных целях для РФ Посольство Британии сообщило, что Лондон не воюет с Москвой

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Дмитрий Медведев

В посольстве Великобритании заявили, что Лондон хочет мира. Так в дипмиссии ответили на слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что любое британское должностное лицо может рассматриваться как законная цель, поскольку де-факто страна ведет войну с Россией, сообщает РИА Новости. В диппредставительстве подчеркнули, что Лондон не воюет с Москвой.

Великобритания хочет мира. Мы продолжаем просить российское правительство вывести свои войска с Украины для достижения этого мира, — сказали в посольстве.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, комментируя атаку дронов на Москву, что Украина имеет легитимное право проецировать силу за пределы своей территории и защищаться. Вместе с тем он подчеркнул, что Лондон не будет «спекулировать о характере атаки» в столице.

После этого Медведев заявил, что любое должностное лицо Великобритании может стать законной целью России. Он объяснил это тем, что Лондон де-факто ведет войну с Москвой. Политик также подчеркнул, что Великобритания является извечным врагом России и, согласно нормам общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, положение королевства можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны.