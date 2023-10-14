В Британии заявили о важности консультаций по резолюции РФ Постпред Британии: по резолюции РФ по Ближнему Востоку требуются консультации

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что по предложенному Россией проекту резолюции по Ближнему Востоку требуются серьезные консультации, передает ТАСС. Она объяснила это важностью вопроса.

Нам нужно время для консультаций, для серьезных консультаций, — подчеркнула Вудворд.

Россия ранее предложила Совбезу ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Москва считает, что решить конфликт между Израилем и палестинцами можно лишь мирными средствами. В проекте документа содержится призыв к немедленному освобождению заложников, осуждаются насилие в отношении гражданских лиц и все акты терроризма. Также в резолюции указано на необходимость обеспечить беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США. Дипломат отметил, что теперь регион стоит на пороге полномасштабной войны. Он назвал случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимым и уточнил, что Москва «однозначно осуждает» проявления жестокости, убийства и ужасающую степень насилия.