Аналитический центр Resolution Foundation подсчитал, что британские семьи в среднем потеряли £1,200 дохода из-за растущих цен на энергию и налогов на здравоохранение, назвав ситуацию «катастрофой стоимости жизни», передает издание Sky News. Снижение дохода усугубляется повышающейся инфляцией, которая, по оценкам экспертов, может достигнуть 6% этой весной.

Трудящиеся семьи, пенсионеры, все они столкнулись с разорительным кризисом. Это произошло из-за того, что Тори (правящая Консервативная партия — NEWS.ru) на протяжении 11 лет совершают экономические ошибки. В стране сейчас экономика, характеризующаяся низким ростом и огромными налогами, — сказал теневой секретарь по здравоохранению и социальному обеспечению Джонатан Эшворт.

Он также предупредил, что существует высокая вероятность того, что расходы на энергию будет увеличиваться сотнями фунтов, в то время как премьер-министра Бориса Джонсона «нигде не видать».

В Resolution Foundation подчеркнули, что такие траты непременно ударят по семьям с низким доходом, уже испытывающим трудности из-за повышения стоимости взносов в национальную систему страхования на 1.25 процентных пункта.

В то же время зарплаты в среднем увеличиваются лишь на 0.1%.

По оценке центра, к концу 2024 года реальный доход британцев будет на £740 ниже, чем в случае, если бы не было пандемии.

Ранее сообщалось, что некоторые британские компании обвинили Россию в том, что Великобритания находится в состоянии экономического и энергетического кризисов, поскольку РФ «не наращивает поставки сырья в Европу».