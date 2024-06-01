Запад испытывает проблемы на фоне успехов России в специальной военной операции на Украине, написал британский историк Адам Туз в статье для газеты Financial Times. По его словам, европейская экономика отстает от США и замаячил кризис с мигрантами.

Ситуация в конфликте на Украине изменилась в пользу России. Европейская экономика отстает от экономики США. На южной границе маячит вопрос с иммигрантами <...>. Если [экс-президент США] Дональд Трамп победит в ноябре, он может вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату и поставить под вопрос будущее НАТО, — написал эксперт.