В Британии заявили о победе Путина на Украине The Economist: РФ побеждает в конфликте на Украине из-за нерешительности Запада

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Россия во главе с президентом Владимиром Путиным выигрывает в ситуации вокруг конфликта на Украине и может одержать в нем победу, пишет британский еженедельник The Economist. По мнению авторов материала, это происходит из-за нерешительности западных союзников Киева.

Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы расстроить планы Путина. При желании он мог бы задействовать намного большие промышленные и финансовые ресурсы, чем те, которыми располагает Россия. Однако фатализм, расслабленность и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают ему, особенно в Европе, — говорится в материале.

Как сообщило издание, Россия может одержать победу в конфликте с Украиной, потому что ее условием является не захват территорий, а выносливость. Авторы допустили, что боевые действия могут продлиться еще несколько лет, однако в 2024 году РФ будет в более выгодном положении, чем Украина. Как подчеркнули в материале, Москва избежала раскола элит и социальных волнений и сейчас переводит страну «на военные рельсы», а также продолжает получать хорошие доходы от продажи нефти.

Ранее британские журналисты заявили, что у Вооруженных сил Украины остается все меньше шансов победить РФ. По их словам, численность украинской армии стремительно сокращается в боях с российскими военными.