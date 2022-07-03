В Британии заявили о «неизбежности» контроля России над Донбассом Экс-глава Генштаба Британии Даннат: российские силы «практически неизбежно» займут Донбасс

Фото: Dmitriy Puzyrev/Global Look Press

Российские войска неизбежно займут Донецкую и Луганскую области, заявил бывший глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат в интервью телеканалу Sky News. По его словам, мир может «приказать уйти» России, однако «никто не может заставить ее уйти».

Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти, — сказал Даннат.

Он добавил, что у Киева не хватит сил, чтобы «изгнать» российские войска. В связи с этим, по мнению Данната, после того как ДНР и ЛНР будут «практически неизбежно» заняты, начнутся «содержательные переговоры». Он не исключил, что на это время спецоперация может быть приостановлена.

Даннат также назвал «безумием» сокращение числа войск в Британии. По его словам, стране удалось за десять лет нарастить свою сухопутную боеспособность.

У нас ужасно маленькое число основных боевых танков. Мы столкнулись с наличием боевых машин, которые не могут сопровождать танки на поле боя. Мы испытываем недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны и во многих других аспектах для обороноспособности страны, — заявил Даннат.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. Он подчеркнул, что под контролем ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР находится Лисичанск и близлежащие населенные пункты.