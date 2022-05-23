В Британии заявили о неготовности страны к росту цен на продовольствие

Фото Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава консультативного совета при кабмине Великобритании Иэн Райт заявил, что страна не готова к значительному росту цен на продовольствие, а также перебоям с поставками товаров. В интервью Independent он отметил, что правительство «не полностью отдаёт себе отчёт» о последствиях происходящего.

Ситуация может стать довольно пугающей — с существенным ростом цен, а также в плане продовольственной бедности. Многие из тех, кто имеет отношение к пищевой отрасли, считают, что правительству необходимо в срочном порядке сосредоточиться на этой проблеме, гарантировав, что страна будет получать необходимое продовольствие, — пояснил политик.

Райт добавил, что в данном случае речь идёт о кризисе гораздо больших масштабов, чем энергетический. И если у правительства на этот счёт «есть планы», то с ними надо ознакомить как можно большее количество народу.

Издание, в свою очередь, отмечает, что Украина не имеет возможности экспортировать более 25 млн тонн зерна, которое находится на складах. Также в мире растут цены на масло, удобрения, комбикорма — и всё это сказывается на конечной стоимости продуктов.

Британия в среднегодовом выражении обеспечивает 60% потребностей в продовольствии и импортирует оставшиеся продукты. Но в зимние месяцы до 60% уже может доходить доля импортируемого королевством продовольствия.

Ранее сообщалось, что наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе зафиксирован в странах Прибалтики и Восточной Европы. На высокую инфляцию влияет их энергетическая зависимость от России.