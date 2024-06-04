В Британии заявили о финальной стадии украинского конфликта Профессор Робертс: конфликт на Украине близится к финальной фазе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Конфликт на Украине близится к финальной фазе, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, у ВСУ нет никаких шансов одержать в нем победу и лучшим исходом стали бы переговоры.

Также профессор отметил, что украинская армия сможет продержаться «какое-то время только благодаря западной помощи». Однако при этом она продолжит нести «колоссальные потери и отступать по всей линии фронта», предупредил он.

Ранее Foreign Policy указало, что Украине необходимо организовать последнее контрнаступление перед переговорами с Россией. В издании считают, что это поможет усилить позиции перед заключением мира. Именно с этой целью Вооруженные силы Украины попытались контратаковать ВС РФ в Харьковской области, говорится в публикации.

До этого первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание, что сейчас Россия и Украина «крайне далеки» от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта. Причины сложившейся ситуации понятны, признал он. Обсуждение перемирия усложняется запретом Киева на любые переговоры с Москвой, констатировал дипломат.

Тему переговоров России и Украины комментировал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, стамбульские договоренности саботировали лоббисты войны. Он отметил, что теперь «никто не знает, когда и чем закончится война», которая «увеличивает финансовые издержки региона и мира».