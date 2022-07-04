В Британии заявили, что Запад оказался в ловушке «Уловки-22» Профессор Дани: рост цен на энергоносители загнал Запад в ловушку «Уловки-22»

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Профессор операционного менеджмента и заместитель директора бизнес-школы Keele Самир Дани заявил, что Запад попал в сети ловушки, известной как «Уловка-22». По его словам, к коллизии, когда попытка соблюсти некое правило сама по себе означает его нарушение, привёл рекордный рост цен на энергоносители, сообщает британское издание Express.

Эксперт отметил, что общий для Европы скачок инфляции произошёл после того, как цены на энергоносители резко выросли.

Она [инфляция] вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех, — пояснил Дани.

Однако теперь, считает он, снижение цен на энергоносители в значительной степени будет несовместимо с целями по борьбе с изменением климата. Так возникла ситуация, называемая «Уловкой-22».

Дани предположил, что для перезагрузки ситуации требуется долгосрочный сценарий. Добиться же стабилизации на начальном этапе можно, если попытаться снизить цены на ископаемые энергоносители, при этом заключив сделки с ОПЕК и другими странами, где доступны энергия и газ, подчеркнул профессор.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель, если Россия сократит её добычу в ответ на западные санкции. На такой шаг Москва может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и Европы, сообщает Bloomberg.