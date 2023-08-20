В Британии заявили о потере Альянсом веры в победу Украины Полковник Кемп: НАТО утратила веру в победу Украины

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У НАТО больше нет надежд на победу Украины в конфликте, заявил британский полковник в отставке и обозреватель Telegraph Ричард Кемп. В Североатлантическом альянсе считают, что мирное соглашение предполагает отказ Киева от территорий в пользу России, напомнил он.

Похоже, что НАТО отказалась от надежд на победу Украины. Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО, — сказал Кемп.

При этом он уверен, что слова Йенсена отражают реальные намерения стран Запада в отношении Украины, которую хотят «продать подешевле» в кратчайшие сроки. Спустя два года после «позорного» вывода американских войск из Афганистана западные государства вновь стоят на грани «признания поражения», отметил Кемп.

Недавно бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ продолжают оказывать сопротивление российской армии исключительно благодаря поддержке со стороны США и их союзников. Он подчеркнул, что эта зависимость сыграет злую шутку с Украиной, которая без внешних дотаций просто прекратит существование.