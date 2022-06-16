В Британии рассказали, что Москва превосходит Киев в артиллерии в 20 раз Глава МИД Великобритании: Москва превосходит Киев в артиллерии в 20 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артиллерийская установка (САО) «Малка»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в некоторых регионах Украины количество артиллерийских орудий России превосходит украинское в 20 раз, сообщает Sky News. Он отметил, что западные страны продолжат поставлять Киеву вооружение.

В некоторых районах их (ВСУ) превосходят по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1, — заявил глава военного ведомства.

Уоллес добавил, что западные страны начинают поставлять на Украину артиллерийское оружие большой дальности и системы реактивного залпового огня. Министр выразил надежду, что такая военная помощь позволит ВСУ улучшить свое положение на полях сражений.

По его словам, Великобритания приобрела у бельгийской компании 20 самоходных артиллерийских установок М109 со снарядами калибром 155 миллиметров, которые поставляются Украине. Он отметил, что в страну поступают «десятки, если не сотни» противокорабельных ракет.

Ранее Уоллес заявил в интервью BBC, что Украина может наносить удары по путям и объектам снабжения ВС РФ в соответствии с международным правом. По его словам, удары по путям снабжения российской армии являются для ВСУ частью самообороны, поскольку только так действия России будут замедлены.