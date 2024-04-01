В Британии заявили, что новые лидеры ЕС готовы пожертвовать Украиной The Telegraph: новые лидеры ЕС готовы пожертвовать Украиной

Фото: Air Force Tech. Sgt. Noah Tancer

В Европе нарастают противоречия в вопросе поддержки Украины, уже этим летом Киев может столкнуться с новой экзистенциальной угрозой со стороны ЕС, а не России, передает The Telegraph. Издание обращает внимание на тот факт, что европейские партии крайне правой направленности, выступающие за отказ от помощи Украине, могут показать высокие результаты на предстоящих выборах в июне, а некоторые уже сейчас выбиваются в лидеры.

По данным издания, уже сейчас поддержка такого политического курса высока в Португалии и Нидерландах, при этом в Венгрии, Финляндии и Италии они сейчас находятся у власти. При этом, как уточняется в статье, шансы на успех крайне правых партий высоки в Австрии, Бельгии, Франции и Польше. Все они уверены, что Европа больше не должна спонсировать Украину и поставлять ей вооружения.

The Telegraph также указывает, что некоторые из политиков призывают снять санкции с России и считают, что нужно подталкивать Киев к мирному урегулированию конфликта. Подчеркивается, что США являются крупнейшим донором Украины. Прекращение американской поддержки, учитывая проблемы с одобрением нового пакета помощи на $60 млрд, изменит правила игры. Промедление с помощью со стороны Вашингтона вынудило европейские страны удвоить финансирование программ по поставкам оружия.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что США стараются переложить всю тяжесть конфликта с Россией на плечи Европы. Так журналист отреагировал на начало работы «коалиции бронетехники» для Украины, в состав которой вошли Польша, Германия, Великобритания, Швеция и Италия.