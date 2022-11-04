В Британии заявили, что из-за Трасс едва не обвалился финансовый рынок Глава Банка Англии Бейли: из-за Трасс страна оказалась в нескольких часах от обвала рынка

Фото: number10gov/flickr.com

Лиз Трасс

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Великобританию от обвала финансового рынка отделяли несколько часов. К такой ситуации привели решения, принятые бывшим британским премьером Лиз Трасс, отметил он в беседе с телеканалом Channel 4.

В тот момент, когда мы вмешались, я могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынков, что речь шла о нескольких часах, — подчеркнул Бейли.

В октябре британское правительство во главе с Трасс подготовило план поддержки экономики с предложением масштабно снизить налоги. После обнародования плана резко выросла доходность пятилетних гособлигаций Великобритании, а курс фунта стерлингов рухнул до исторического минимума. Затем состоялась отставка Трасс.

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить в стране налоги. Данный шаг должен помочь с покрытием образовавшегося в государственном бюджете дефицита в размере 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,3 млрд). Сунак пояснил, что не получится заполнить бюджетную дыру только за счет сокращения расходов.