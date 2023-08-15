В Британии задержали трех граждан Болгарии, подозреваемых в работе на РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали троих граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщила вещательная корпорация BBC. Под стражу заключены 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова.

По данным следствия, названные лица работали на российские спецслужбы. В настоящее время они остаются под стражей, расследование продолжается.

Граждан Болгарии обвиняют в хранении документов с «ненадлежащими намерениями». Среди них поддельные паспорта, удостоверения личности и другие документы, имеющие отношение к Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии и ряду других стран. Отмечается, что Русев, Джамбазов и Иванова проживают на территории королевства уже на протяжении многих лет. Все трое работали в избирательных комиссиях в Лондоне.

Трио находится в Великобритании уже много лет, работая на самых разных работах и проживая в нескольких загородных домах. Г-н Русев имеет опыт ведения бизнеса в России, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что двое граждан России были задержаны в Польше по подозрению в шпионаже. По словам министра внутренних дел Мариуша Каминьского, они распространяли в Кракове и Варшаве пропагандистские материалы, имеющие отношение к ЧВК «Вагнер».