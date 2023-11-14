В Британии задержали «случайного» убийцу американского хоккеиста Полиция арестовала подозреваемого в непредумышленном убийстве хоккеиста Джонсона

Фото: Peter Holgersson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в непредумышленном убийстве американского нападающего английского хоккейного клуба «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона, сообщает вещательная корпорация BBC. Личность арестованного не раскрывается.

По данным полиции Южного Йоркшира, вскрытие подтвердило смерть Джонсона от травмы шеи. Подозреваемый был арестован во вторник, 14 ноября, он будет оставаться под стражей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент, жертвой которого стал Джонсон, произошел 28 октября. Спортсмен получил порез коньком во время матча высшего дивизиона Великобритании против «Шеффилда» при столкновении с канадским защитником Мэттом Петгрейвом. Американца госпитализировали, но медики не смогли ему помочь. Спортсмену было 29 лет.

Адам Джонсон перешел в британский клуб в это межсезонье. Ранее он принял участие в 13 матчах в составе команды «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Также нападающий провел три сезона в фарм-клубе «Питтсбурга» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступал за команды «Онтарио» и «Лихай Вэлли». В Европе Джонсон представлял «Аугсбург» и «Мальме». Кроме того, в сезоне-2016/17 хоккеист стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта в составе команды Университета Дулута (штат Миннесота, США).

Ранее в возрасте 44 лет скончался хоккеист Дмитрий Тарасов, в 2008 году в составе уфимского «Салавата Юлаева» он стал чемпионом России. О причине его смерти не сообщается. Он был воспитанником хабаровского «Амура» и лидером клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей.

Также стало известно, что в Москве в ходе матча Лиги любительского хоккея умер 61-летний игрок клуба «Армата» Михаил Янчишин. Мужчина потерял сознание во время игры. Ему вызвали скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего пытались реанимировать другие игроки. Прибывшие на место происшествия врачи продолжили борьбу за жизнь, но их усилия не увенчались успехом.