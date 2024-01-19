В Британии забили тревогу после российского запрета на ловлю рыбы DM: запрет РФ ловить рыбу в Баренцевом море лишит британцев национального блюда

Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Возможное решение России о запрете для Великобритании на вылов рыбы в Баренцевом море может оставить англичан без национального блюда фиш-энд-чипс, предупреждает газета Daily Mail. Отмечается, что британские компании вылавливают здесь пикшу и треску «в огромном количестве». Только в прошлом году в территориальных водах России они добыли более 566 тысяч тонн трески.

Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <...> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики, — предупреждает издание.

Авторы статьи считают, что президент России Владимир Путин объявил Британии «рыбную войну». Они также отмечают, что это решение стало ответом на санкции Лондона и выражают опасение, что Москва применит военный флот, чтобы прогнать из своих территориальных вод английские рыболовецкие суда.

Возможный запрет на вылов рыбы соответствует закону и является адекватной ответной мерой на недружественную политику Британии, заявлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, подобных решительных действий со стороны Москвы должно быть больше.

Между тем финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что это решение не ударит по РФ. Более того, говорит он, прекращение действия соглашения от 1956 года не заметят ни Москва, ни Лондон на фоне разрыва отношения РФ и Запада.