Великобритания отказалась обучать солдат ВСУ на территории Украины Кэмерон выступил против обучения солдат ВСУ западными специалистами на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Великобритания не поддерживает идею обучения украинских военнослужащих западными специалистами непосредственно на территории Украины, заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. По его мнению, миссии по обучению лучше всего проводить за пределами страны.

Что мы не поддерживаем, так это проведение тренировочных миссий на территории Украины. Миссии по обучению лучше всего проводить за ее пределами. Мы в Великобритании уже обучили 60 тысяч украинских военных, — заявил Кэмерон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в поддержку Украины в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада в зоне проведения СВО, однако присутствующие на встрече не пришли к консенсусу по этому вопросу. Однако вскоре после заявления политика глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне заявил, что боевые подразделения армии Франции не отправятся на Украину. Он подчеркнул, что французы не будут «умирать за Украину».

В случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины ответ России последует незамедлительно, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отметившего, что подобные решения уже обсуждаются европейцами на уровне двусторонних соглашений.