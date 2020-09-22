В Британии введут новые ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/79fd4ba0-fccc-11ea-a4d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране вводятся новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Об этом он рассказал на заседании парламента страны.

По его словам, в настоящий момент речь не идёт о возвращении к общенациональному карантину, который действовал на протяжении весны, передаёт ТАСС.

Правительство введёт новые ограничения на территории Англии, которые тщательно подобраны с тем, чтобы максимально снизить коэффициент репродукции вируса, при этом минимально нарушая привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние, — подчеркнул он.

Политик отметил, что власти не требуют от населения оставаться дома, а учебные заведения продолжат работу. Новые меры рассчитаны на шесть месяцев и коснутся ресторанов, пабов и баров, а также затронут правила ношения масок и проведения массовых мероприятий.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Англии Крис Уитти подготовил речь для обращения к населению страны, в которой сообщает, что пандемия коронавируса достигла в Великобритании критической точки.