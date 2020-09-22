В Британии введут новые ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране вводятся новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Об этом он рассказал на заседании парламента страны.
По его словам, в настоящий момент речь не идёт о возвращении к общенациональному карантину, который действовал на протяжении весны,
Правительство введёт новые ограничения на территории Англии, которые тщательно подобраны с тем, чтобы максимально снизить коэффициент репродукции вируса, при этом минимально нарушая привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние, — подчеркнул он.
Политик отметил, что власти не требуют от населения оставаться дома, а учебные заведения продолжат работу. Новые меры рассчитаны на шесть месяцев и коснутся ресторанов, пабов и баров, а также затронут правила ношения масок и проведения массовых мероприятий.
Ранее, как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Англии Крис Уитти подготовил речь для обращения к населению страны, в которой сообщает, что пандемия коронавируса достигла в Великобритании критической точки.
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