В Британии впервые вылечили от алкоголизма собаку Telegraph: в Великобритании впервые вылечили страдавшую от алкоголизма собаку

Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press

Ветеринары в Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма, сообщает издание Telegraph. По его данным, двухлетний лабрадор Коко попал в приют для бездомных собак вместе с другим псом после смерти их хозяина.

Специалисты удивились, когда собаки сразу после прибытия начали страдать от судорог и им потребовалась неотложная помощь. Позже ветеринары выяснили, что судороги оказались последствием «ломки» после алкоголя.

Собаки стали зависимы от алкоголя, когда их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать, — рассказало издание.

Второй пес вскоре умер, а Коко ветеринары оставили под наркозом на четыре недели. Благодаря этому лабрадор выздоровел.

Он еще не готов жить в другой семье. Он кажется здоровым физически, но... временами он все еще тревожен, — указали в приюте.

Там считают, что поведение и состояние собаки улучшается.

Ранее сообщалось, что хозяева собак должны убирать за своими питомцами, поскольку их экскременты могут стать источником заражения людей паразитами и бактериями. Об этом рассказала ветеринар Людмила Ващенко. По ее словам, мельчайшие частицы собачьих фекалий, которые человек может на обуви принести домой, также ведут к заражению домашних животных и маленьких детей.