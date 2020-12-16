В Британии впервые в истории признали причиной смерти загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха впервые в истории Великобритании признано причиной смерти человека.
Коронер Южного Лондона Филип Барлоу указал, что в феврале 2013 года девятилетняя девочка умерла от острой дыхательной недостаточности, тяжёлой форма астмы и загрязнения воздуха. По его словам, ребёнок подвергался воздействию диоксида азота и твёрдых частиц. Основным источником загрязнения он назвал транспорт.
Коронер отметил, что в районе, где проживала девочка, выбросы диоксида азота превышали допустимые пределы, установленные как британским законодательством, так и нормами Евросоюза.
Барлоу пришёл к заключению, что девочка могла погибнуть из-за неспособности местных властей снизить уровень загрязнения, а также из-за того, что родители ребёнка не были предупреждены о возможном обострении астмы из-за этого.
Мэр Лондона Садик Хан назвал выводы коронера «знаменательным моментом». Он также отметил, что загрязнение воздуха является кризисом общественного здравоохранения,
Ранее NEWS.ru писал, что жители Тольятти пожаловались на ухудшение состояния здоровья. У тех, кто выходит на улицу, начинаются зуд, аллергическая реакция и кашель. Некоторые люди отмечают головные боли и общее недомогание. Горожане видят причину этого в загрязнении воздуха выбросами местных предприятий. Местные власти утверждают, что экологическая ситуация под контролем.