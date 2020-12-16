В Британии впервые в истории признали причиной смерти загрязнение воздуха

https://static.news.ru/photo/cfe3e732-3fb0-11eb-b50a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Om1/Global Look Press

Загрязнение воздуха впервые в истории Великобритании признано причиной смерти человека.

Коронер Южного Лондона Филип Барлоу указал, что в феврале 2013 года девятилетняя девочка умерла от острой дыхательной недостаточности, тяжёлой форма астмы и загрязнения воздуха. По его словам, ребёнок подвергался воздействию диоксида азота и твёрдых частиц. Основным источником загрязнения он назвал транспорт.

Коронер отметил, что в районе, где проживала девочка, выбросы диоксида азота превышали допустимые пределы, установленные как британским законодательством, так и нормами Евросоюза.

Барлоу пришёл к заключению, что девочка могла погибнуть из-за неспособности местных властей снизить уровень загрязнения, а также из-за того, что родители ребёнка не были предупреждены о возможном обострении астмы из-за этого.

Мэр Лондона Садик Хан назвал выводы коронера «знаменательным моментом». Он также отметил, что загрязнение воздуха является кризисом общественного здравоохранения, сообщает издание The Guardian.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Тольятти пожаловались на ухудшение состояния здоровья. У тех, кто выходит на улицу, начинаются зуд, аллергическая реакция и кашель. Некоторые люди отмечают головные боли и общее недомогание. Горожане видят причину этого в загрязнении воздуха выбросами местных предприятий. Местные власти утверждают, что экологическая ситуация под контролем.