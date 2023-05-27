В Британии возникли проблемы с пограничным контролем

Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании наблюдается масштабный сбой в электронной системе пограничного контроля, передает BBC. Пассажиры зачастую вынуждены проводить в очередях до трех часов.

Неясно, в чем проблема с пограничной системой, поскольку представитель Министерства внутренних дел заявляет, что это «слишком деликатно, чтобы говорить об этом». Ожидается, что эти выходные будут загружены для путешественников.

Проблема в аэропортах, включая Хитроу, Манчестер и Гатвик, началась в пятницу вечером. Cейчас затронуты аэропорты по всей стране, использующие погранконтроль. Проверять паспорта приходится вручную.

Также есть проблемы с паромным сообщением. Путешественники, покидающие Великобританию из порта Дувр, также столкнулись с проблемами после того, как французская паспортная система вышла из строя ранее в субботу. Сейчас эта проблема исправлена, но автомобили и автобусы ждут около часа, и около 400 грузовиков выстраиваются в очередь, чтобы пересечь границу в загруженные выходные в праздничные дни.

Ранее сообщалось, что государственный долг Великобритании по итогам апреля 2023 года достиг 2,54 трлн фунтов стерлингов и составил рекордные за 62 года 99,2% от объема ВВП страны. В 1961 году госдолг Соединенного Королевства составлял 99,4% от ВВП.