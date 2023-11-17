В Британии ужаснулись от нового оружия России Daily Express: ракетный комплекс «Авангард» может нанести удар за 30 минут

Фото: МО РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Российский ракетный комплекс «Авангард» может атаковать сразу несколько целей на любой дистанции всего за 30 минут, сообщило британское издание Daily Express. Ракета способна развить скорость в десятки тысяч километров в час и считается единственной в своем роде.

Ракета, которую Путин описывал как «метеорит», может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут, — указано в статье.

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что целями российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» станут стратегические объекты вероятного противника от шахт для МБР до целых городов, в том числе в США. По его словам, «Авангард» способен нести термоядерную боевую часть. Он не исключил, что в эпицентре взрыва «все превратится в расплавленное стекло».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео перевооружения Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов, уточнили в ведомстве.