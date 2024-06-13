В Британии увидели «зловещий знак» на Украине Эксперт Меркурис: бегство сотрудников СБУ является зловещим знаком для Киева

Фото: СБУ

Бегство правоохранителей и сотрудников спецслужб с Украины является «зловещим знаком» для Киева, заявил в видеоблоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, это может свидетельствовать о скором крахе государственности, а Киев подходит к точке, когда коллапс государства будет неизбежен.

Число людей, пересекающих границу, чтобы сбежать с территории Украины, растет. Часть из них ушла в Венгрию. Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины. Все они спасаются от мобилизации, — утверждает эксперт.

Ранее стало известно, что более 30 украинцев прорвались через венгерскую границу на грузовике ГАЗ-66 с военными номерами. Украинские пограничники 9 июня наткнулись на следы грузовика на участке Косино и Большая Быйгань. Проверка показала, что на учете воинских частей машина не состояла.

Впоследствии грузовик обнаружили на территории Венгрии, но его пассажиры успели покинуть транспортное средство. В Венгрии заявили, что на окраине села Барабаш задержаны 32 украинца, но их дальнейшая судьба пока неизвестна.

Накануне сообщалось, что украинские пограничники нашли тело очередного уклониста, который погиб при попытке переправиться через реку Тису. Это уже 35-й погибший после объявления всеобщей мобилизации на Украине.