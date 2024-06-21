В Британии увидели катастрофу для США по вине Путина Эксперт Меркурис: визит Путина в Азию превратился в катастрофу для США

Визит президента России Владимира Путина в Азию, а также саммит по Украине в Швейцарии привели к полному провалу внешней политики США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Он добавил, что стратегическое партнерство РФ и Северной Кореи стало полной неожиданностью для Вашингтона, так как ключевой задачей американцев было предотвратить сближение этих стран.

Неделя для внешней политики Соединенных Штатов была просто катастрофической. Прошла конференция в Швейцарии. Она оказалась не просто провалом, а полным фиаско. На Ближнем Востоке у нас кризис, который выходит из-под контроля, а Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть, — считает аналитик.

Американская разведка утверждает, что осенью 2023 года Пхеньян якобы поставил Москве не менее тысячи контейнеров с боеприпасами и оружием. 17 июня представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что за прошедшие месяцы партнерство РФ и КНДР в этой сфере расширилось.

По подсчетам Штатов, речь может идти уже об 11 тысячах контейнеров с боеприпасами и десятках баллистических ракет северокорейского производства. По мнению Миллера, поездка Путина в Пхеньян направлена на получение большего количества вооружений.