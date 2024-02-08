В Британии Украине предрекли еще большее количество ракетных ударов Военный аналитик Меркурис: Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале

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Украину ждет большее количество ракетных ударов в феврале этого года, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис. По его мнению, в отсутствие военной поддержки Вашингтона Киев рискует остаться без боеприпасов для ЗРК Patriot, которые вынужден расходовать для отражения атак.

Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше, — сказал он.

Меркурис ранее также обращал внимание на сообщения с Украины, указывающие на то, что положение ВСУ на линии соприкосновения становится все более отчаянным. По его словам, в рядах украинской армии продолжает расти деморализация, а потери чрезвычайно высоки: погибших в траншеях солдат больше, чем живых.

Он отметил, что в западных средствах массовой информации появляются интервью с военнослужащими ВСУ, которые рассказывают об огромных потерях. Эксперт также указал на то, что число украинских бойцов, сдающихся в плен ВС РФ, продолжает расти.

Ранее Минобороны РФ показало работу российского штурмовика Су-25 на Краснолиманском направлении. Пилот сделал сложную фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте во время ракетного удара по позициям ВСУ.

Оборонное ведомство 7 февраля также сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производили безэкипажные катера, ракетные комплексы и боеприпасы. Российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники.