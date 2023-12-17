В Британии указали на «финальный план» Путина по Украине Express: Россия превосходит ВСУ в соответствии с планом Путина

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Преимущество России на фронте становится все более очевидным, в то время, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с нехваткой вооружения, заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл в статье, опубликованной Express. По его словам, президент России Владимир Путин уже готовит «финальный план».

Преимущество России на поле боя становится все более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем. И никаких шансов, пока Владимир Путин готовит зловещий финальный «план», — подчеркнул Белл.

По его мнению, кроме нехватки ресурсов, Украина также остается в уязвимом положении, поскольку не является членом НАТО. Белл отметил незавидное положение Киева из-за разногласий внутри стран Запада, которые касаются вопроса поддержки Украины.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. По его словам, Украина может превратиться в буферную зону между Россией и Западом. Он добавил, что НАТО не сможет помочь Киеву и не станет принимать в свой состав Украину из-за предупреждения Москвы. По словам разведчика, членство Украины в Альянсе просто невозможно, поскольку российский лидер Владимир Путин ясно дал понять, что не допустит этого.