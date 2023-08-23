В Британии указали на фатальную для ВСУ проблему Аналитик Кларк: нехватка личного состава может стать фатальной для Киева

Фото: МО Украины

Нехватка личного состава может стать фатальной для Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления, заявил в интервью Telegraph эксперт британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. По его словам, командование пытается улучшить ситуацию на фронте до того, как потери в ВСУ уничтожат боеспособность войск.

Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной, — заявил специалист.

Кларк отметил, предстоящие осенние проливные дожди превратят мягкую почву Восточной Европы в густую грязь, что может практически полностью остановить продвижение украинских войск.

Ранее обозреватель газеты Washington Post Ишан Тхарур заявил, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе контрнаступления и увязли в укреплениях российских сил, тем самым не сумев добиться серьезных прорывов. По его словам, успехи украинских войск носили временный характер, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, которая заключалась также в подготовке плана по возвращению утраченных территорий. Колумнист отметил, что все больше западных чиновников сомневаются в перспективах победы Киева в ходе конфликта.