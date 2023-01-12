В Британии связали с санкциями ЧП с российскими самолетами Daily Mail: ЧП с самолетами Ан-2 и Ан-26 в России связаны с западными санкциями

Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look/Global Look Press

Самолёт Ан-2

Британский таблоид Daily Mail связал недавние авиапроисшествия с советскими самолетами семейства «Ан» в России с западными санкциями. В публикации отмечается, что проблемы возникли, в том числе из-за отсутствия деталей для самолетов.

Издание напомнило, что, по предварительной версии, жесткая посадка Ан-2 в Ненецком автономном округе произошла из-за непрогнозируемого сильного обледенения. Также в публикации упоминается разгерметизация Ан-26, который направлялся в Магадан. К влиянию санкций издание отнесло и приостановку полетов авиакомпании «Якутия» в арктический поселок Тикси, которую объясняли нехваткой кондиционного авиатоплива.

В 2022 году ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Также под запрет попали услуги техобслуживания самолетов и их страхование.

Ранее в Ненецком автономном округе потерпел крушение Ан-2 с пассажирами. Авария произошла из-за обледенения летательного средства. По предварительной информации, в результате падения самолета погибли два человека.