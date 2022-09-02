В Британии спрогнозировали исход провального контрнаступления Украины Evening Standard: Киев не сможет оправиться от провального контрнаступления ВСУ на Херсон

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс заявил, что Киев не сможет оправиться после провального контрнаступления на Херсон. Журналист назвал действия ВСУ символическими и добавил, что в них не было стратегии. По его словам, президент Зеленский отдал приказ начать операцию вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии.

Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться, — написал Фокс.

Публицист уточнил, что Зеленский действовал из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее рассказал, что Киев бросил в бой все стратегические резервы, которые украинское руководство накапливало несколько месяцев. Эксперт добавил, что украинские военные несут резко подскочившие потери, так как попадают под обстрелы обычным и высокоточным оружием.

По его словам, в Закарпатской области на 2 сентября объявили траур из-за огромных потерь 128-й горно-пехотной бригады. Он указал на то, что по украинским каналам начали объявлять, что на самом деле никто не наступал, а ВСУ при этом сообщили, что не станут называть «освобождённые» населённые пункты.