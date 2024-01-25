В Британии созрел заговор против Сунака Times: однопартийцы Сунака хотят добиться его отставки до парламентских выборов

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Риши Сунак

В Консервативной партии Великобритании задумали отправить Риши Сунака в отставку с поста премьер-министра еще до парламентских выборов, сообщила The Times. По информации источников, около 10 однопартийцев Сунака уже начали присматривать ему замену из-за растущих рейтингов оппозиции.

Депутат-консерватор Саймон Кларк уже открыто выступил за отставку премьера Британии на страницах газеты The Daily Telegraph. Кроме того, против продолжения работы Сунака на посту выступила и бывший министр внутренних дел Суэлла Браверман, которую Сунак же и уволил минувшей осенью.

Парламентские выборы планируют провести во второй половине 2024 года. При этом консерваторов на них может ждать крупнейшее поражение с 1997 года, согласно результатам опроса компании YouGov. Так, в Палате общин на 650 мест тори могут лишиться почти 200 мандатов. Как отмечает Times, в нынешнем правительстве во главе с Сунаком в новый парламент рискуют не переизбраться сразу 11 министров, включая главу Минфина Джереми Ханта.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что еще не думал о том, чтобы уходить в отставку. Так глава Германии намекнул, что не намерен досрочно покидать свой пост, на фоне публикаций в СМИ, что в Берлине уже якобы начали обсуждать возможную смену канцлера или вынесение ему вотума недоверия.