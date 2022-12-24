В Британии сообщили об увеличении расходов на оборону Telegraph: Британия намерена увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта

Великобритания намерена увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщает Telegraph. По данным издания, глава британского минфина Джереми Хант объявит об этом весной 2023 года.

Расходы на оборону должны увеличиться более чем на миллиард фунтов стерлингов... Минфин принял довод о том, что бюджет министерства обороны не должен падать по сравнению с инфляцией, — подчеркивается в публикации.

В издании указали на мнение военных экспертов, считающих, что оборонный бюджет Британии должен быть увеличен минимум на 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд). Это позволит избежать его реального сокращения в 2024-2025 годах на фоне инфляции. В итоге на оборону следует выделить 50,1 млрд фунтов стерлингов ($60,4 млрд), считают в Telegraph.