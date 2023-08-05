В Британии сообщили о рисках для Украины растерять важных союзников The Telegraph: Киев может лишиться своих ключевых союзников из-за истерики Зеленского

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заседании Совета Украина-НАТО

Киев рискует лишиться своих важнейших союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за политических и военных ходов президента Украины Владимира Зеленского, пишет обозреватель британской газеты Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон. Журналист пояснил, что западным странам не понравились выпады Зеленского, устроившего истерику в вопросе поддержки со стороны Лондона и Варшавы на фоне провального контрнаступления ВСУ.

Последние несколько недель для украинского правительства были неспокойными. <...> Киев играет с огнем. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников, — говорится в материале автора.

Бреттон-Гордон также подчеркнул, что налеты БПЛА на Москву заставили нервничать ряд западных государств.

Ранее издание The Washington Examiner сообщило, что украинские власти ведут себя крайне неподобающе по отношению к западным правительствам. Отмечается, что пока США и их союзники снабжают Киев вооружением, Зеленский продолжает свои хамские нападки. Если ситуация не изменится, Украина рискует остаться без поддержки.

По мнению авторов, дерзкие провокации киевских политиков рассчитаны на то, чтобы добиться поставок самого современного и эффективного вооружения. С другой стороны, есть риск получить обратный эффект. Если странам НАТО надоест выслушивать критику в свой адрес, они просто «прикрутят финансовый кран», отмечает издание.