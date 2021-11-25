В Британии сообщили о перехватах российских самолётов над Средиземным морем

Палубные истребители F-35 с авианосца Queen Elizabeth 30 раз перехватывали российские самолёты, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам главы ведомства, российские самолёты взлетали с аэродромов Сирии, чтобы следить за британскими кораблями в Средиземном море, сообщает UK Defence Journal.

Уоллес уточнил, что Россия использовала свою авиацию для слежки за авианосной ударной группой (АУГ) Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

Не секрет, что русские очень интересовались группой авианосцев на пути из Соединённого Королевства, когда она и её группа плыли к Тихому океану, а теперь она снова в Средиземном море, — сказал Уоллес.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации совершили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На одном из участков их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. По имеющимся данным, британские истребители двигались параллельными курсами и практически вплотную подходили к российским бомбардировщикам. В некоторые моменты дистанция между самолётами не превышала нескольких десятков метров.

Как подчеркнули в российском ведомстве, российские экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.