В Британии сообщили о неудачном запуске космической ракеты Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске в Британии ракеты со спутниками

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit заявила, что попытка вывести на орбиту Земли космические спутники окончилась неудачей. Вывести спутники в космос должна была ракета-носитель, запущенная с борта самолета, сообщила компания в Twitter.

Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию, — подчеркивается в сообщении.

Это была первая для Virgin Orbit попытка запустить в Великобритании ракету с девятью спутниками на борту. Использовался самолет Boeing-747, который вернулся на аэродром вместе с экипажем.

Ранее государство Люксембург было выбрано местом базирования будущих европейских военно-космических сил. Соглашение в октябре 2022 года подписали Министерство обороны Великого Герцогства и американская Virgin Orbit. Люксембург тем самым станет второй после Великобритании страной Европы, с чьей территории будут проводиться подобные запуски.