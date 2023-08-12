В Британии сообщили о кибератаке хакеров из России и КНР Inews: хакеры из РФ и КНР взломали внутреннюю систему МИД Британии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ ко внутренней системе МИД Великобритании, сообщает британское издание Inews со ссылкой на источник в Центре правительственной связи страны. По его данным, инцидент имел место в 2021 году.

Собеседник издания рассказал, что хакеры добрались до конфиденциальных данных сотрудников Форин-офиса. В их руках оказались в том числе копии переписки по электронной почте и встреч через программу Teams. Успеху хакеров способствовал один из сотрудников министерства. Предположительно, он случайно открыл письмо, полученное по электронной почте.

Британская спецслужба уверяет, что хакеры не получили доступа к секретной информации. Однако злоумышленники могли добраться до электронной переписки между послами или дипломатами за границей.

Это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве, потому что они не знали, признавать это или нет. Это мог быть огромный объем информации, — рассказал изданию источник.

Он отметил, что хакерский взлом не был скоординирован Москвой или Пекином.

Ранее хакерская группа «Джокер ДНР» опубликовала в Сети секретный документ Госсекретариата по экономике Швейцарии (SECO) о путях поставки вооружения для Украины. Согласно ему, Берн рассматривает возможность «обменного кольца» с одной из стран Прибалтики или Данией, по которому будет отправлять технику Киеву, не нарушая права на нейтралитет. Пресс-секретарь SECO подтвердил, что слитый в Сеть документ является подлинным. Эта схема была составлена в начале 2023 года.