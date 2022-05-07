Оставшиеся без россиян курорты Европы понесли большие финансовые потери The Telegraph: курорты Европы несут большие финансовые потери из-за отсутствия россиян

Лимасол, Кипр / Фото Myroslava Bozhko / Shutterstock.com

Европейские курорты несут крупные финансовые потери из-за отсутствия туристов из России, сообщает обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс. В наибольшей степени пострадали курорты Кипра, Италии, Чехии, Франции и Черногории.

Россияне тратили большие суммы на курортах. Больше всех пострадал Кипр, чья туристическая индустрия составляет четверть экономики. Ассоциация отелей Кипра пытается привлечь больше отдыхающих из Британии, скандинавских стран, Германии и Израиля. Похожая ситуация сложилась в Италии, Чехии, Франции и Черногории, — отметил журналист.

Ранее агентство EFE сообщило, что Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН. По данным ЮНВТО, на выход РФ из организации уйдёт год.

Всемирная туристская организация ООН отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Она объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выход России из Всемирной туристской организации не повлияет на туристическую отрасль страны. По его словам, внутренний туризм продолжит развиваться. Кроме того, для россиян открыты заграничные направления.