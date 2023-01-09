В Британии сообщили о банкетном двойнике Джонсона Times: британское посольство в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Посольство Великобритании в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II нанимало за £7 тысяч ($8 465) актеров-двойников певицы Бейби Спайс (Spice Girls), рокера Дэвида Боуи и действующего на тот момент премьер-министра страны Бориса Джонсона, пишет The Times. В издании отметили, что двойник премьера примерил образ персонажа-маньяка Ганнибала Лектера из триллера «Молчание ягнят».

На фотоснимке, опубликованном в статье издания, на актере в смирительной рубашке, которого заперли в клетке, можно заметить отличительный атрибут Лектера — кожаную маску. Журналисты издания пишут, что на той вечеринке, прошедшей в 2022 году в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме, присутствовали около 60 человек.

До этого Гоф была послом на Украине. При этом, как пишут в газете, в МИД Британии опровергли информацию о том, что Джонсона изображали двойники. Новость о проведении вечеринки с двойниками в посольстве вызвала шквал критики в британском социуме, включая лейбористскую партию, которая назвала вечеринку «абсурдной тратой денег налогоплательщиков».

7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Уже 6 сентября лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства. 20 октября она объявила об уходе в отставку с должности премьера. 25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании.