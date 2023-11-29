В Британии сообщили, что часть окружения Зеленского взяла сторону Залужного Economist: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был «предсказуем» и вызван неудачей летнего контрнаступления, сообщает британское издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины. По его словам, в данном конфликте многие чиновники украинского правительства приняли «трезвые выводы» Залужного, высказавшего тезисы, противоречащее позиции Зеленского.

Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану, — отмечается в публикации.

В Economist напомнили, что Залужный не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако опросы на Украине показали его высокий уровень доверия среди украинцев. В середине ноября генералу доверяли много больше граждан страны, чем Зеленскому — 70% против 32%. Сам генерал ранее в статье для Economist говорил, что ВСУ зашли в тупик, так и не сумев показать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Владимира Зеленского и Валерия Залужного поссорили агенты РФ. Так он высмеял заявление СНБО о том, что Москва пытается дестабилизировать обстановку внутри страны своими «спящими» агентами. По словам военкора, украинцы по привычке спихивают все свои неудачи и провалы на Россию.