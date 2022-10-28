В Британии согласились с замечанием Путина о том, что Трасс «не в себе» Читатели The Times согласились с Путиным, назвавшим Трасс «девушкой немного не в себе»

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Читатели британской газеты The Times позитивно оценили выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», в котором он назвал бывшую премьер-министра Великобритании Лиз Трасс «девушкой, которая немного не в себе». Они предположили, что ей очень подходит такое определение.

В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Ее сумасшествие налицо, — заявил один из комментаторов.

Другие читатели отметили, что Трасс была явно не в себе, когда говорила о готовности нажать на красную кнопку, и предложили подвергать будущих премьер-министров психологическому тестированию.

Ранее президент России прокомментировал слова бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс, которая говорила об угрозе удара ядерным оружием со стороны РФ. Путин сказал, что она «ляпнула» что-то не то. Саму Трасс он назвал «девушкой», которая «немного не в себе», и призвал прочесть ядерную доктрину России, в которой описано, в каких случаях Москва считает возможным применить такое оружие. Глава государства также добавил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в этом нет ни политического, ни военного смысла.